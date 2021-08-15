- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس.
وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية".
وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها.
وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:38 PM
الجيش قلل من مخاوف تسرُّب معلومات منهاإسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس.
وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية".
وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها.
وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.
، إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.