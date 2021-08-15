محمد بن مسعود - الدمام - الجيش قلل من مخاوف تسرُّب معلومات منها اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس. وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية". وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها. وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:38 PM الجيش قلل من مخاوف تسرُّب معلومات منها إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس. وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية". وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها. وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات. الكلمات المفتاحية

، إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا ،

المصدر : الخليج 365

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