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عقد نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، الجمعية العمومية العادية، وذلـك بحضـور رئيـس مجلـس إدارة النادي خالد البلطـان، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الرياضة.
تضمنت أعمال الجمعية العمومية الآتي:
- كلمة ترحيبية.
- اعتماد جدول الأعمال.
- تقرير مجلـس الإدارة، ويشمل التقرير السنوي.
- عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات.
- البيانـات المالية شملت الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية، كما في 30/6/2021م.
- المصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/6/30م.
- استعراض واعتماد الشعار والهوية الجديدة للنادي.
وكشفت إدارة النادي عن البيانات المالية للسنة المالية الحالية؛ حيث بلغت الإيرادات 184،036،342، فيما بلغت المصروفات 232،270،221.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:27 PM
اعتمد الشعار والهوية الجديدة للناديالشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات
عقد نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، الجمعية العمومية العادية، وذلـك بحضـور رئيـس مجلـس إدارة النادي خالد البلطـان، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الرياضة.
تضمنت أعمال الجمعية العمومية الآتي:
- كلمة ترحيبية.
- اعتماد جدول الأعمال.
- تقرير مجلـس الإدارة، ويشمل التقرير السنوي.
- عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات.
- البيانـات المالية شملت الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية، كما في 30/6/2021م.
- المصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/6/30م.
- استعراض واعتماد الشعار والهوية الجديدة للنادي.
وكشفت إدارة النادي عن البيانات المالية للسنة المالية الحالية؛ حيث بلغت الإيرادات 184،036،342، فيما بلغت المصروفات 232،270،221.
، الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات ،
المصدر : الخليج 365
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