، "الصحة" توفِّر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم ، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.
وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة ، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية وتطبيق التدابير الوقائية ، ويمكن الإستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1
وكانت الصحة ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد إستهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة " أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو إنتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق .
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:26 PM"الصحة" توفِّر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم
أعلنت الصحة عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم ، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.
وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة ، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية وتطبيق التدابير الوقائية ، ويمكن الإستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1
وكانت الصحة ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد إستهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة " أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو إنتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق .
، "الصحة" توفِّر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم ،
المصدر : الخليج 365
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