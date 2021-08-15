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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأحد"، حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأمم المتحدة إلى عقد اجتماعين على مستوى عال بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن؛ لمناقشة الوضع في البلاد.
وطالب "جونسون" الدول بعدم الاعتراف بحركة طالبان على رأس السلطة في البلاد.
وأكد أن لندن لن تعترف بحكومة جديدة في كابل لـ"طالبان"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال رئيس الوزراء البريطاني: "إن الأفغان لا يريدون العودة إلى ما قبل 2001"؛ في إشارة إلى فترة حكم حركة طالبان.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:17 PM
طالب الدول بعدم الاعتراف بـ"طالبان" على رأس السلطة"جونسون" يدعو لعقد اجتماعين عاجلين للأمم المتحدة و"الناتو" لبحث الأوضاع في أفغانستان
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأحد"، حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأمم المتحدة إلى عقد اجتماعين على مستوى عال بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن؛ لمناقشة الوضع في البلاد.
وطالب "جونسون" الدول بعدم الاعتراف بحركة طالبان على رأس السلطة في البلاد.
وأكد أن لندن لن تعترف بحكومة جديدة في كابل لـ"طالبان"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال رئيس الوزراء البريطاني: "إن الأفغان لا يريدون العودة إلى ما قبل 2001"؛ في إشارة إلى فترة حكم حركة طالبان.
، "جونسون" يدعو لعقد اجتماعين عاجلين للأمم المتحدة و"الناتو" لبحث الأوضاع في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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