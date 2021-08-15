، "جونسون" يدعو لعقد اجتماعين عاجلين للأمم المتحدة و"الناتو" لبحث الأوضاع في أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب الدول بعدم الاعتراف بـ"طالبان" على رأس السلطة

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأحد"، حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأمم المتحدة إلى عقد اجتماعين على مستوى عال بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن؛ لمناقشة الوضع في البلاد.

وطالب "جونسون" الدول بعدم الاعتراف بحركة طالبان على رأس السلطة في البلاد.

وأكد أن لندن لن تعترف بحكومة جديدة في كابل لـ"طالبان"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "إن الأفغان لا يريدون العودة إلى ما قبل 2001"؛ في إشارة إلى فترة حكم حركة طالبان.