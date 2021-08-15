شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توفر خدمة إعطاء اللقاح لأعمار «70 عامًا فأكثر» بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت الصحة، أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، بما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية وتطبيق التدابير الوقائية.

‬وكانت الصحة ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق.