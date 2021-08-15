شكرا لقرائتكم خبر عن المصاب يعدي 7 آخرين.. "متحور دلتا" بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفات السلالة الجديدة

- تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا

- 60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث

- تسجيل1041 حالة تعافٍ و 542 إصابة جديدة

- لقاحات كورونا وصلت إلى 31785117 جرعة معطاة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتاً النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالمياً ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، حيث يصيب الشخص الحامل لهذه السلالة الجدية من 6 إلى 7 أشخاص ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث.

وأفاد أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصلت إلى 31785117 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وأعلن تسجيل 542 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (538525) حالة، من بينها (7063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1356) حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (523050) حالة بإضافة (1041) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (8412) حالة بإضافة (13) حالة جديدة.