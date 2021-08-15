وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء:

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث أول محتوى إعلامي.

– باحث أول إخراج إعلامي.

– باحث أول مراجعة داخلية.

– باحث أول اتصالات.

– اختصاصي أول مطور تطبيقات.

– اختصاصي أول أمن سيراني.

– اختصاصي (مالي/ اقتصادي) الشؤون الاقتصادية.

– استشاري هندسي/ الشؤون الاقتصادية.

– اختصاصي أول مشاريع/ الشؤون الاقتصادية.

– اختصاصي شؤون المستهلكين.

– اختصاصي أول هندسي/ توزيع.

– اختصاصي أول هندسي/ التدقيق والمتابعة.

– اختصاصي أول هندسي/ أكواد.

التقديم على وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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