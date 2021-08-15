الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

فوضى وتدافع في مطار كابل هربًا من حركة طالبان

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهد مطار كابل حالة من الفوضى والتزاحم والتدافع؛ من أجل الصعود على طائرة عسكرية تجلي بعض الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان المتعاونين من السلطات الأجنبية.

حريق مطار كابل:

وكانت لقطات مصورة أظهرت وجود حريق في مطار كابل بعد إعلان الخارجية الأمريكية إجلاء طاقم السفارة في كابل إلى مطار العاصمة الأفغانية.

وأكدت السفارة الأمريكية في أفغانستان صحة الأنباء عن اندلاع حريق في المطار، الذي تم نقل طاقمها إليه على خلفية دخول قوات “طالبان” العاصمة.

وذكرت السفارة الأمريكية في إنذار أمني أصدرته اليوم الأحد: “الوضع الأمني في كابل يتغير بشكل متواتر، وخاصة في المطار. هناك تقارير عن اندلاع حريق في المطار، ولذلك نوصي الأمريكيين بالتزام أماكنهم”.

إجلاء السفير الأمريكي:

وأفادت مصادر إعلامية أمريكية أن سفير الولايات المتحدة في أفغانستان، روس ويلسون، تم إجلاؤه من مقر البعثة الدبلوماسية ونقله إلى مطار كابل.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن مطار كابل اختير لإقامة الدبلوماسيين الأمريكيين على خلفية استمرار تقدم مسلحي حركة طالبان.

كما تم السماح لطائرتين من الخطوط الجوية الباكستانية كانتا عالقتين في المطار وعلى متنهما 499 راكبًا بالإقلاع باتجاه إسلام آباد.

وأوضحت قناة غيو نيوز أن الحديث يدور عن طائرتين إحداهما “بوينغ 777” وعلى متنها 329 راكبًا، والثانية “إيرباص A-320” مع 170 راكبًا على متنها، مضيفة أن بين الركاب دبلوماسيين من باكستان ودول أخرى.

في وقت سابق، لم يسمح للطائرين باستخدام المدرج للإقلاع، حيث قام الجيش الأمريكي بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.

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