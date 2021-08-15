اخبار السعوديه

شرطة الرياض : ضبط 3 إثيوبيين سلبوا مبالغ ومقتنيات قيمتها 73.000 ريال

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم شرطة الرياض : ضبط 3 إثيوبيين سلبوا مبالغ ومقتنيات قيمتها 73.000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

شرطة الرياض : ضبط 3 إثيوبيين سلبوا مبالغ ومقتنيات قيمتها 73.000 ريال

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة قاموا بسلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

تفاصيل بيان شرطة الرياض:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثّلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، حيث بلغت قيمة المسروقات (73,000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا