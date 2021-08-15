شرطة الرياض : ضبط 3 إثيوبيين سلبوا مبالغ ومقتنيات قيمتها 73.000 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة قاموا بسلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

تفاصيل بيان شرطة الرياض:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثّلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، حيث بلغت قيمة المسروقات (73,000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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