المرور يضبط 1836 من الدراجات الآلية المخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

الدراجات الآلية المخالفة:

وكشفت الإدارة عن ضبط 1836 دراجة نارية مخالفة في كافة المناطق في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الإدارات المختلفة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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