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المرور يضبط 1836 من الدراجات الآلية المخالفة

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شكرا لقرائتكم المرور يضبط 1836 من الدراجات الآلية المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

المرور يضبط 1836 من الدراجات الآلية المخالفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

الدراجات الآلية المخالفة:

وكشفت الإدارة عن ضبط 1836 دراجة نارية مخالفة في كافة المناطق في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الإدارات المختلفة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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