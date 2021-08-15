- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور يضبط 1836 من الدراجات الآلية المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
المرور يضبط 1836 من الدراجات الآلية المخالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرور السعودي أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.
الدراجات الآلية المخالفة:
وكشفت الإدارة عن ضبط 1836 دراجة نارية مخالفة في كافة المناطق في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الإدارات المختلفة.
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار