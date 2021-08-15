مجلس تنسيقي لإدارة أفغانستان بعضوية حامد كرازي وقلب الدين حكمتيار

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد ساعات من دخول حركة طالبان كابل والسيطرة على المقار الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني، أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، تشكيل مجلس تنسيقي للعمل على ضمان نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي.

حامد كرزاي يعلن تشكيل المجلس التنسيقي:

وقال حامد كرزاي في تغريدتين له عبر تويتر: بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولون عن البلاد، ومن أجل منع الفوضى وتقليل معاناة الناس وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام تم النقل السلمي للسلطة للمجلس التنسيقي المكوّن من د. عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والزعيم قلب الدين حكمتيار، والرئيس السابق حامد كرزاي”.

وطالب المجلس قوات الأمن الحكومية وقوات الأمن التابعة لحركة طالبان بوقف الفوضى والتحريض بحق الأفراد غير المسؤولين وغير المرتبطين مع الحفاظ على ضبط النفس.

سيطرة طالبان على كابل:

وفي وقت سابق اليوم أعلن مسلحو حركة طالبان سيطرتهم على العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة في البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.

وقالت الحركة: إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

وأعلنت الحركة سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

يذكر أن حامد كرزاي هو رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية منذ 22 ديسمبر 2001 إلى أن خلفه أشرف غني في 29 سبتمبر 2014.