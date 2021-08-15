الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، تدشين بازان ومواضئ الواجهة البحرية في جدة.

وقالت الإمارة في بيان مقتضب لها عبر تويتر: تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز بجدة اليوم بازان ومواضئ الواجهة.

تطوير الواجهة البحرية:

وفي وقت سابق أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة يتكلف حوالي 229 مليون ريال بطول 2.8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير ما يزيد على 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

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