حريق في مطار كابل بعد نقل طاقم السفارة الأمريكية إليه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمريكية إجلاء بعثتها الدبلوماسية إلى مطار كابول ترددت أنباء عن اشتعال النيران في المطار بعد دخول قوات طالبان إليه.

دخول طالبان كابل

وكانت حركة طالبان أعلنت دخول قواتها إلى العاصمة الأفغانية والسيطرة على المقرات الرسمية بعد فرار قوات الأمن النظامية من مواقعها.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد اليوم الأحد، إن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة لمنع عمليات النهب بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

البعثة الأمريكية تتحصن في مطار كابل

وقالت السفارة الأمريكية في إنذار أمني أصدرته اليوم الأحد: “الوضع الأمني في كابل يتغير على وجه السرعة، وخاصة في المطار، هناك تقارير عن اندلاع حريق في المطار، ولذلك نوصي الرعايا الأمريكيين بالتزام أماكنهم”.

وجاء هذا الإنذار بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم نقل طاقم السفارة الأمريكية في كابل إلى مطار كابل، على خلفية دخول قوات حركة طالبان إليها.

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