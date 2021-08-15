58 ألف وسيلة أمن وسلامة تستقبل طلاب القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقيقا لمتطلبات السلامة الميدانية والإنشائية للعام الدراسي الحالي، ولضمان بداية حضورية آمنة للطلاب والطالبات، أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بتأمين وتجهيز واستكمال نحو 58 ألف وسيلة أداة أمن وسلامة، في المدارس والمنشآت التعليمية. وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبد المحسن الحربي أن الإدارة العامة تسعى ومن خلال الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل ، إلى إنهاء عمليات استكمال تجهيز وتشغيل متطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس والمقار التعليمية، تحقيقا لتأمين أعلى معدلات الأمان والجودة الفنية والهندسية، الأمر الذي يعكس ضرورة تكامل جميع التجهيزات والتحضيرات من جميع الإدارات المعنية، لخلق البيئة التعليمية المناسبة. من التجهيزات





الانتهاء من تركيب 9521 كاميرا أمنية وأجهزة مراقبة في المدارس



كاميرات ذات مواصفات عالية ومراقبة شبكية تعمل ليلا ونهارا



توفير 7700 من مضخات وصناديق الحريق، و13400 جهاز إنذار وكاشف



تجهيز 24100 طفاية حريق، وتأمين 2600 مخرج للطوارئ في المباني المدرسية



تأمين حراسات أمنية بالمدارس ومدارس الطفولة المبكرة المستحدثة



رفع مستوى الجاهزية والتأهب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ



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