58 ألف وسيلة أمن وسلامة تستقبل طلاب القصيم

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وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبد المحسن الحربي أن الإدارة العامة تسعى ومن خلال الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل ، إلى إنهاء عمليات استكمال تجهيز وتشغيل متطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس والمقار التعليمية، تحقيقا لتأمين أعلى معدلات الأمان والجودة الفنية والهندسية، الأمر الذي يعكس ضرورة تكامل جميع التجهيزات والتحضيرات من جميع الإدارات المعنية، لخلق البيئة التعليمية المناسبة.
من التجهيزات
- الانتهاء من تركيب 9521 كاميرا أمنية وأجهزة مراقبة في المدارس
- كاميرات ذات مواصفات عالية ومراقبة شبكية تعمل ليلا ونهارا
- توفير 7700 من مضخات وصناديق الحريق، و13400 جهاز إنذار وكاشف
- تجهيز 24100 طفاية حريق، وتأمين 2600 مخرج للطوارئ في المباني المدرسية
- تأمين حراسات أمنية بالمدارس ومدارس الطفولة المبكرة المستحدثة
- رفع مستوى الجاهزية والتأهب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ
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