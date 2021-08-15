شكرا لقرائتكم خبر مناقشة برامج الأمن الفكري المرتبطة بالمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام هادي المقاطي، خلال اجتماع بحضور مساعد مدير الإدارة العامة معاذ الجنيدل، ومديري الإدارات المرتبطة،المهام والأهداف والبرامج التي تمت مناقشتها في حلقة نقاش الوكالة الفكرية الثقافية، والبرامج المعدة بهذا الخصوص والتي تحوي العديد من الأنشطة المقدمة لمقدمي الخدمة وللمعتمرين من سلسلة دورات تدريبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأكاديمية بعنوان «الحوار مع المعتمرين» و»الحوار في بيئة العمل»و»الحوار الفكري».

وناقش الاجتماع إتاحة عدد من الخدمات الالكترونية عبر التطبيقات ومنصة الرئاسة العامة الالكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتأتي هذه اللقاءات لطرح الخدمات التي تقدمها الإدارة بنوعية واحترافية بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

من جهة أخرى عقد مستشار شؤون التقنية والجودة والتميز المؤسسي المهندس عادل السميري اجتماعا، مع الوكلاء المساعدين ومديري العموم من وكالة الرئاسة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ووكالة الرئاسة لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، لمناقشة أهداف ومهام الوكالات للعام الهجري الجديد 1443هـ.

وناقش الاجتماع الخطط التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للارتقاء بمنظومة الأعمال خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات القيادة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.