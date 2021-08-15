شكرا لقرائتكم خبر مناقشة برامج الأمن الفكري المرتبطة بالمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش الاجتماع إتاحة عدد من الخدمات الالكترونية عبر التطبيقات ومنصة الرئاسة العامة الالكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
وتأتي هذه اللقاءات لطرح الخدمات التي تقدمها الإدارة بنوعية واحترافية بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
من جهة أخرى عقد مستشار شؤون التقنية والجودة والتميز المؤسسي المهندس عادل السميري اجتماعا، مع الوكلاء المساعدين ومديري العموم من وكالة الرئاسة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ووكالة الرئاسة لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، لمناقشة أهداف ومهام الوكالات للعام الهجري الجديد 1443هـ.
وناقش الاجتماع الخطط التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للارتقاء بمنظومة الأعمال خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات القيادة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة برامج الأمن الفكري المرتبطة بالمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.