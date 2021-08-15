ضبط 8 جناة سرقوا مجوهرات بقيمة 530 ألف ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة مكة بـ8 أشخاص ارتكبوا 20 جريمة سطو على المنازل وسرقة مجوهرات وأموال ومقتنيات تقدر قيمتها بـ 530 ألف ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، ارتكبوا 20 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 530 ألف ريال.



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