القبض على مقيمين جمعا أموالا لتحويلها للخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مقيمين تورطا في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وتحويلها للخارج. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وتحويلها إلى الخارج عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، متخذين وحدة سكنية جنوب الرياض مقرا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما 91 ألف ريال. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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