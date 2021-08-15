تسهيلات تحول مسار طلاب اضطرابات التعلم من التعثر للتفوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتباين طرق التعليم لدى الطلاب وتلقيهم الدروس والمهارات المختلفة، ومع التسهيلات والدعم المناسب في البيئة التعليمية يمكن للطلاب النجاح بشكل باهر، الأمر ذاته ينطبق على الطلاب الذين يعانون من اضطرابات في التعلم، فبحسب Accredited Schools Online يتعلم كل طالب بشكل مختلف، وقد يجد أولئك الذين يعانون من اضطرابات التعلم بيئة الفصل الدراسي العادية مخيفة، خاصة في الكلية، ولكن مع التسهيلات المناسبة والدعم والإعداد لا يمكن للطلاب الذين يعانون من اضطرابات التعلم النجاح فحسب، بل يمكنهم أيضا التفوق في التعليم العالي.

ويمكن أن تؤثر اضطرابات التعلم على التعلم في مجموعة متنوعة من المراحل، ولكل منها أعراض وتحديات محددة.

وقد تتداخل اضطرابات التعلم مع مرحلة جمع المعلومات الأولية، أو مرحلة معالجة المعلومات، أو مرحلة مشاركة المعلومات في التعليم. وعلى الرغم من عدم وجود شخصين يواجهان صعوبات في التعلم أو التعلم بنفس الطريقة بالضبط، وعلى الرغم من أن بعض الاضطرابات لا تصنف رسميا على أنها إعاقات تعلم، إلا أنها غالبا ما تحدث في وقت واحد تسمى «المرض المشترك» مع اضطرابات التعلم، ويمكن أن تؤثر بشكل أكبر على تعلم الطالب ونجاحه الأكاديمي.

اضطرابات تعلم شائعة مع تفاصيل حول كيفية تأثيرها على الطلاب:

اضطراب المعالجة السمعية

صعوبة معالجة المعلومات السمعية بسبب الوصلات في الجهاز العصبي المركزي، على عكس وظائف الدماغ عالية المستوى (مثل اضطرابات التعلم الأخرى مثل عسر القراءة)

مثال على الأثر الأكاديمي: قد يواجه الطلاب المصابون صعوبة في فهم المحاضرات أو فهم التوجيهات الشفهية

عسر القراءة

صعوبة القراءة والتذكر أو استعمال الكلمات

مثال على الأثر الأكاديمي: قد لا يستفيد الطلاب المصابون بعسر القراءة بالضرورة من قراءة كتاب مدرسي تقليدي، مما قد يمنعهم من المشاركة الكاملة في جلسات الفصل أو الوصول إلى نفس المواد مثل زملائهم في الفصل

عسر الكتابة

ضعف الكتابة أو التهجئة، صعوبة التعبير عن الأفكار من خلال الكتابة

مثال على التأثير الأكاديمي: قد يكون لدى الطالب المصاب بخلل الكتابة فهم كامل لموضوع ما ولكن لا يكون قادرا على التعبير عن معرفته بشكل كامل في الاختبارات الكتابية أو المقالات

عسر الحساب

صعوبة فهم أو التعبير عن الأفكار المتعلقة بالأرقام والرياضيات

مثال على التأثير الأكاديمي: قد يجد الطلاب الذين يعانون من عسر الحساب فصولا لمتطلبات التعليم الأساسي العام مثل الرياضيات لا يمكن التغلب عليها ويمكن أن يكافحوا لفهم المعلومات الرقمية أو الرسومية من الدورات الأخرى

اضطراب معالجة اللغة

صعوبة فهم ومعالجة اللغة بما في ذلك اللغة المكتوبة والمنطوقة

مثال على الأثر الأكاديمي: قد يعاني الطالب من صعوبة المشاركة في مناقشة الفصل على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الأفكار والآراء

اضطراب التعلم غير اللفظي

ضعف التعلم أو الفهم الجسدي أو المكاني، بما في ذلك الإشارات الاجتماعية المادية

مثال على التأثير الأكاديمي: قد يواجه الطالب صعوبة في متابعة عرض المعلم في مختبر كيميائي، مما يجعله غير قادر على تكرارها أو فهم الاستنتاجات

اضطراب نقص الانتباه (ADD) واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)

ضعف القدرة على تخصيص الانتباه، مما يؤدي إلى صعوبة التركيز والسلوك الاندفاعي المحتمل؛ فرط النشاط موجود في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

مثال على الأثر الأكاديمي: قد يماطل الطالب المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل مفرط أو يواجه صعوبات في تتبع المواعيد النهائية والوفاء بها

اضطراب الوظيفة التنفيذية

أعراضه مشابهة لـ ADD / ADHD، لأنها نوع من ضعف الأداء التنفيذي، صعوبة في إنجاز المهام، والعمل مع الآخرين، والمماطلة

مثال على الأثر الأكاديمي: قد يجد الطالب نفسه عالقا في تفاصيل تقرير المختبر الخاص به أو يواجه صعوبة في العمل بفعالية مع شريكه في المختبر

عجز الذاكرة

ضعف القدرة على تخزين المعلومات أو الوصول إليها أو تنظيمها أو تذكرها بأي طريقة أخرى

مثال الأثر الأكاديمي: حتى بعد دراسة مكثفة، قد يواجه الطالب صعوبة في تذكر ما تعلمه وأداء امتحان نتيجة لذلك

العجز البصري الإدراكي أو الحركي

صعوبة فهم أو نقل المعلومات المرئية مثل الكلمات المكتوبة أو الخرائط

مثال الأثر الأكاديمي: قد يواجه الطالب صعوبة في نسخ الرسوم البيانية أو الملاحظات التي يكتبها المعلم على السبورة على الرغم من فهم المفاهيم عند التعبير عنها شفهيا