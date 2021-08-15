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ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.
وبينت القناة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، وصل إلى منطقة الخليج اليوم لإدارة الوضع، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:55 PM
قائد "القيادة المركزية" يصل لمنطقة الخليج لإدارة الوضعأمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.
وبينت القناة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، وصل إلى منطقة الخليج اليوم لإدارة الوضع، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
، أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها ،
المصدر : الخليج 365
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