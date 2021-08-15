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ذكر مصدر أمريكي، اليوم "الأحد"، أن موظفي سفارة واشنطن لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابل؛ في خطوة أخيرة لإخلائه.
وأضاف أن سحب موظفي السفارة الأمريكية والمواطنين من أفغانستان جرى بسرعة اليوم.
وتوقّع المصدر أن تنتهي عملية إجلاء موظفي السفارة بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه أشار مصدر آخر إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبًا.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:54 PM
توقُّع بإجلاء الدبلوماسيين والرعايا مساء اليومالخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول
ذكر مصدر أمريكي، اليوم "الأحد"، أن موظفي سفارة واشنطن لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابل؛ في خطوة أخيرة لإخلائه.
وأضاف أن سحب موظفي السفارة الأمريكية والمواطنين من أفغانستان جرى بسرعة اليوم.
وتوقّع المصدر أن تنتهي عملية إجلاء موظفي السفارة بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه أشار مصدر آخر إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبًا.
، الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول ،
المصدر : الخليج 365
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