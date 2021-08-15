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الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول

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محمد بن مسعود - الدمام - توقُّع بإجلاء الدبلوماسيين والرعايا مساء اليوم

ذكر مصدر أمريكي، اليوم "الأحد"، أن موظفي سفارة واشنطن لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابل؛ في خطوة أخيرة لإخلائه.

وأضاف أن سحب موظفي السفارة الأمريكية والمواطنين من أفغانستان جرى بسرعة اليوم.

وتوقّع المصدر أن تنتهي عملية إجلاء موظفي السفارة بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه أشار مصدر آخر إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبًا.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:54 PM

توقُّع بإجلاء الدبلوماسيين والرعايا مساء اليوم

الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكر مصدر أمريكي، اليوم "الأحد"، أن موظفي سفارة واشنطن لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابل؛ في خطوة أخيرة لإخلائه.

وأضاف أن سحب موظفي السفارة الأمريكية والمواطنين من أفغانستان جرى بسرعة اليوم.

وتوقّع المصدر أن تنتهي عملية إجلاء موظفي السفارة بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه أشار مصدر آخر إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبًا.

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، الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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