محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقدَيْن الرابع والخامس؛ ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبلغت قيمة المسروقات (73,000) ريال. وقد تم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:53 PM شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقدَيْن الرابع والخامس؛ ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبلغت قيمة المسروقات (73,000) ريال. وقد تم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض: القبض على 3 مخالفين قاموا بسلب عمالة مبالغ مالية ومقتنيات ،

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