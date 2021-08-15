، الآسيوي: البريك والعمري ضمن التشكيلة المثالية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الظهير الأيمن لفريق الهلال محمد البريك، وقلب دفاع نادي النصر عبدالإله العمري، في قائمة، أبرز نجوم خط الدفاع الذين تألقوا خلال منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

وتم اختيار المرشحين في كل مركز من خلال العودة إلى الإحصائيات والأرقام التي تم تسجيلها خلال مباريات الأندية في دور المجموعات.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الخميس 19 أغسطس، وسوف يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية حسب خيارات الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات في منتصف شهر سبتمبر، قبل انطلاق منافسات دور الـ16.

مركز الظهير الأيمن

كان محمد البريك مرشحاً دائماً لأفضل تشكيلة في البطولة منذ ظهوره لأول مرة في دوري أبطال آسيا مع مشاركته في نهائيين (2017، 2019)، والفوز باللقب عام (2019) مع فريقه الهلال. ويمتاز الظهير الأيمن ليس فقط بدفاعه القوي وقدرته على تفكيك الهجمات، ولكن أيضاً اللاعب الذي يتقدم للأمام في صفوف الهلال. وتُظهر تمريراته الحاسمة الأربع في دور المجموعات لهذا العام أنه يواصل العمل من حيث توقف.

وينافس البريك في هذا المركز كل من ريكي ماتسودا (سيريزو أوساكا)، ميكي ياماني (كاوازاكي فرونتال)، ازويا ميهارا ( ناغويا غرامبوس).

قلب الدفاع

عبد الإله العمري (النصر)، التفوق في الثنائيات 40 مرة (المركز الأول بين المدافعين)، تفوق في 26 كرة هوائية (المركز الأول بين المدافعين)، قطع الكرة 17 مرة (المركز الأول بين المدافعين).

مهيمناً على الكرات الأرضية، ومتألقاً في الكرات العالية، كان عبد الإله العمري ببساطة لا يُهزم في المواجهات الثنائية، حيث تصدر جدول الترتيب في كلتا الفئتين بين المدافعين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021. أثبت قلب دفاع النصر أيضاً قيمته في الطرف الآخر من الملعب، حيث سجل هدف الفوز الحاسم في الجولة السادسة أمام السد القطري الذي أدى إلى وصول الفريق السعودي إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الرابعة.

وينافس العمري على جائزة الأفضل في هذا المركز كل من تياغو باغنوسات (سيريزو أوساكا)، أليكسي لارين (الاستقلال)، هادي محمدي -(تراكتور).