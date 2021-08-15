، آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد اليوم الأحد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، اجتماعًا مع رئيس مجلس الجمهور في النادي العاصمي عبدالله الشمري؛ وذلك للوقوف على استعداداتهم ومناقشة ما يخصّ تحضيراتهم للموسم الجديد؛ بحسب ما أعلن ناديه.
وبيّن الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن آل معمر سيجتمع مع رئيس مجلس الجمهور للوقوف على استعداداتهم وتجهيز مدرج الفريق لمواجهة التعاون في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.
وكان النصر استهلّ مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، بفوز كبير على نظيره ضمك "4-1" على ملعب مرسول بارك.
وكانت وزارة الرياضة رفعت الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021ـ2022 بنسبة لا تزيد على 60 في المئة من سعة المدرجات، بدلًا من 40 في المئة، بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19.
آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
يعقد اليوم الأحد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، اجتماعًا مع رئيس مجلس الجمهور في النادي العاصمي عبدالله الشمري؛ وذلك للوقوف على استعداداتهم ومناقشة ما يخصّ تحضيراتهم للموسم الجديد؛ بحسب ما أعلن ناديه.
وبيّن الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن آل معمر سيجتمع مع رئيس مجلس الجمهور للوقوف على استعداداتهم وتجهيز مدرج الفريق لمواجهة التعاون في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.
وكان النصر استهلّ مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، بفوز كبير على نظيره ضمك "4-1" على ملعب مرسول بارك.
وكانت وزارة الرياضة رفعت الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021ـ2022 بنسبة لا تزيد على 60 في المئة من سعة المدرجات، بدلًا من 40 في المئة، بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:01 PM
يعقد اليوم الأحد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، اجتماعًا مع رئيس مجلس الجمهور في النادي العاصمي عبدالله الشمري؛ وذلك للوقوف على استعداداتهم ومناقشة ما يخصّ تحضيراتهم للموسم الجديد؛ بحسب ما أعلن ناديه.
وبيّن الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن آل معمر سيجتمع مع رئيس مجلس الجمهور للوقوف على استعداداتهم وتجهيز مدرج الفريق لمواجهة التعاون في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.
وكان النصر استهلّ مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، بفوز كبير على نظيره ضمك "4-1" على ملعب مرسول بارك.
وكانت وزارة الرياضة رفعت الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021ـ2022 بنسبة لا تزيد على 60 في المئة من سعة المدرجات، بدلًا من 40 في المئة، بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19.
، آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهم ،
المصدر : الخليج 365
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