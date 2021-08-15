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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.
ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.
بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.
ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:31 PM
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.
ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.
، بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية" ،
المصدر : الخليج 365
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