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بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي

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محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى سيطرتها على الأوضاع في كابول

أعلنت حركة طالبان مساء اليوم الأحد دخولها القصر الرئاسي في العاصمة كابل في أعقاب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجاكستان.

وذكرت "طالبان" عبر حسابها في "تويتر" أن "قوات وحدة بدري 313 العسكرية تتولى مسؤولية تأمين القصر الرئاسي بعد دخول قيادات الحركة إليه".

وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية في مدينة كابول تحت السيطرة، وجرى القضاء على أعمال الشغب والفوضى".

ونشرت الحركة صورًا لعدد من عناصرها في محيط القصر الرئاسي.

بالصور.. 

بالصور.. 

بالصور.. 

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:37 PM

أشارت إلى سيطرتها على الأوضاع في كابول

بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت حركة طالبان مساء اليوم الأحد دخولها القصر الرئاسي في العاصمة كابل في أعقاب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجاكستان.

وذكرت "طالبان" عبر حسابها في "تويتر" أن "قوات وحدة بدري 313 العسكرية تتولى مسؤولية تأمين القصر الرئاسي بعد دخول قيادات الحركة إليه".

وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية في مدينة كابول تحت السيطرة، وجرى القضاء على أعمال الشغب والفوضى".

ونشرت الحركة صورًا لعدد من عناصرها في محيط القصر الرئاسي.

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المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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