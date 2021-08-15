الصحة: 60% من الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة إناث

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن 60% من الحالات الجديدة المصابة بكورونا في المملكة من الإناث.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا بالمملكة، أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 538525 حالة.

وأضافت الوزارة أنَّه تمَّ تسجيل 1041 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 523050 حالة.