متحدث الصحة: المنحنى الوبائي في المملكة يواصل اتجاهاته الإيجابية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن المنحنى الوبائي في المملكة يواصل اتجاهاته الإيجابية، مشيرا لأن المملكة تجاوزت مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبت تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وأهاب العبدالعالي، خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، بالجميع مواصلة إتباع الاحترازات وأخذ التحصين للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 538525 حالة.

وأضافت الوزارة أنَّه تمَّ تسجيل 1041 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 523050 حالة.