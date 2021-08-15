الكويت تستنكر استمرار ميليشيا الحوثي في تهديد أمن المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة نجران بصاروخ بالستي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.