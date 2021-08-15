الصحة: سارعوا لأخذ جرعة اللقاح الثانية للوقاية من مضاعفات «دلتا»

الرياض - محمد عبدالله - أهاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بالجميع للوقاية من مضاعفات متحور دلتا، مشددًا على سرعة أخذ الجرعة الثانية لسلامة الجميع.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 538525 حالة.

وأضافت الوزارة أنَّه تمَّ تسجيل 1041 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 523050 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8412 حالة.