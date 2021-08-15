«مسام» ينتزع 1882 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2021م من انتزاع 1.882 لغمًا، تنوعت ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و 1.469 لغمًا مضادًا للدبابات، و403 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 12 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع 1.302 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، وبمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزع 5 ألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق "مسام" من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

وفي مديرية الرحبة بمحافظة مأرب جرى نزع 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة، كما نجح فريق "مسام" بمحافظة شبوة في نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و158 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، وبمديرية بيحان نُزع لغم واحد مضاد للدبابات،وبمديرية عسيلان تمكن الفريق من نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، فيما نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و29 لغمًا مضادًّا للدبابات و160 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

‎وبذلك يبلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 268 ألفًا و334 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.