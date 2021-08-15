«الصحة»: متحور دلتا موجود بالمملكة.. ونسبة انتقاله من المصاب تصل لـ 7 أشخاص

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن المتحور دلتا موجود في المملكة، مشيرًا إلى متابعة الوزارة بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا بالمملكة، إن نسبة انتقال المتحور تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد.

وأكد متحدث الصحة أن المتحور دلتا هو السائد عالميًّا حاليًا بحسب ما يرصد في الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول اقتربت من نسبة 100% للإصابات الجديدة منه، ويعد دلتا من أشد التحورات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).