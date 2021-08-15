الأرصاد : الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما يشمل نشاط الرياح السطحية أجزاءً من مكة المكرمة، وتبقى السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.