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شكرا لقرائتكم الأرصاد : الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأرصاد : الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة يوم غد الاثنين بمشيئة الله عند 74 درجة مئوية.
توقعات الطقس غدًا
كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.
كما يشمل نشاط الرياح السطحية أجزاءً من مكة المكرمة، وتبقى السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية
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