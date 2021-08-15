متحدث الصحة : متحور دلتا لا يمكن مواجهته بجرعة واحدة من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن متحور دلتا لا يمكن مواجتهه بجرعة واحدة من لقاح كورونا.

مواجهة متحور دلتا

وأكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتاً النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالمياً ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث.

عدد جرعات لقاح كورونا

وأفاد أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصلت إلى 31785117 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وأعلن تسجيل 542 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (538525) حالة، من بينها (7063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1356) حالة حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (523050) حالة بإضافة (1041) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (8412) حالة بإضافة (13) حالة جديدة.

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