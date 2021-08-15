طيار سعودي يحقق ثاني أعلى ساعات طيران بمنظومة التايفون عالميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

كرم صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، الرائد الطيار علي بن ظافر القرني، وذلك لتسجيله (2500) ساعة طيران على منظومة طائرات “التايفون”, وتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بالمنظومة على مستوى العالم.

ومُنح القرني خلال التكريم “نوط الإتقان” -للمرة الثانية- ودرع القوات الجوية وشهادة شكر وتقدير.

شارك الخبر