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شكرا لقرائتكم طيار سعودي يحقق ثاني أعلى ساعات طيران بمنظومة التايفون عالميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
كرم صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، الرائد الطيار علي بن ظافر القرني، وذلك لتسجيله (2500) ساعة طيران على منظومة طائرات “التايفون”, وتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بالمنظومة على مستوى العالم.
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طيار سعودي يحقق ثاني أعلى ساعات طيران بمنظومة التايفون عالميًا
سجل 2500 ساعة تحليق فكرمه قائد القوات الجوية
متابعات الخليج 365 - واس
كرم صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، الرائد الطيار علي بن ظافر القرني، وذلك لتسجيله (2500) ساعة طيران على منظومة طائرات “التايفون”, وتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بالمنظومة على مستوى العالم.
ومُنح القرني خلال التكريم “نوط الإتقان” -للمرة الثانية- ودرع القوات الجوية وشهادة شكر وتقدير.
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