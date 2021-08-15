جامعة أم القرى تطلق برنامج التسريع الأكاديمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت جامعة أم القرى برنامج التسريع الأكاديمي للمقررات الدراسية الذي يعد كإجراء يسمح للطالب الجامعي بالتقدم في دراسته الجامعية وفقًا لقدراته الذهنية والتحصيلية، وذلك بعد تحقيقه لمعايير الاجتياز من خلال اختبارات تحصيلية للمقررات الدراسية التي يجريها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب تحت إشراف الجامعة.

أهداف برنامج التسريع الأكاديمي في جامعة أم القرى

ويهدف البرنامج إلى ما يلي:

مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

تحسين جودة التعليم وخفض التكلفة التعليمية.

خلق بيئة تعليمية محفزة داعمة للإبداع والابتكار.

تنمية قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين حتى يتمكنوا من الوصول إلى أقصى مستوى ممكن من إمكانياتهم.

رفع كفاءة المخرجات التعليمية لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.

إعطاء الفرصة للطلاب لاستغلال سنواتهم الدراسية في التدريب ودراسة المقررات.

إتاحة الفرصة للطلاب التخرج المبكر والبدء في الإسهام المهني والإنتاجية المبكرة.

الفئات المستهدفة

وقالت الجامعة إن الفئات المستهدفة هم، الطلبة المرشحون من السنة الأولى المشتركة، طلبة المرحلة الثانوية المسار العلمي، جميع طلاب جامعة أم القرى.

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