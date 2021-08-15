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كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عن منجزات شهر يوليو بتقديم مساعدات مالية بلغت 214,275 ألف ريال للمستفيدين كما وزعت 453 سلة غذائية، ذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.
وقال كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت 137852 ألف ريال للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 76,450 ألف ريال للأرامل والايتام، كما وزعت 1000 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في تسليم 27 أجهزة كهربائية جديدة وفرش 4 منازل، وذلك خلال تقريرها لشهر يوليو المنصرم".
كما بادرت الجمعية في مشروع موسم الحج، في توزيع 10 آلاف كرتون ماء و40 ألف وجبة حاج و10 آلاف عبوة عصير و10 آلاف آيس كريم على حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة.
وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 06:59 PM
وزعت 40 ألف وجبة حاج و453 سلة غذائية و30 ألف كرتون ماء وعصير"بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو
كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عن منجزات شهر يوليو بتقديم مساعدات مالية بلغت 214,275 ألف ريال للمستفيدين كما وزعت 453 سلة غذائية، ذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.
وقال كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت 137852 ألف ريال للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 76,450 ألف ريال للأرامل والايتام، كما وزعت 1000 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في تسليم 27 أجهزة كهربائية جديدة وفرش 4 منازل، وذلك خلال تقريرها لشهر يوليو المنصرم".
كما بادرت الجمعية في مشروع موسم الحج، في توزيع 10 آلاف كرتون ماء و40 ألف وجبة حاج و10 آلاف عبوة عصير و10 آلاف آيس كريم على حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة.
وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.
، "بر الشرائع".. 214 ألف ريال مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل خلال يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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