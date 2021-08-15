، مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات النهائية حضورياً، للفصل الصيفي 1442هـ، في مقر كليات الأفلاج.
وتابع "الكبيري" سير الاختبارات النهائية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على سير أعمال انتظام الامتحانات وطريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وانصرافهم.
وأكد على الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمال تلقي جرعات فيروس كورونا.
وأشاد في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة وتضافر الجهود ومراعاة مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية؛ ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات النهائية حضورياً، للفصل الصيفي 1442هـ، في مقر كليات الأفلاج.
وتابع "الكبيري" سير الاختبارات النهائية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على سير أعمال انتظام الامتحانات وطريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وانصرافهم.
وأكد على الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمال تلقي جرعات فيروس كورونا.
وأشاد في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة وتضافر الجهود ومراعاة مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية؛ ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
06:24 PM
أكد ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية
تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات النهائية حضورياً، للفصل الصيفي 1442هـ، في مقر كليات الأفلاج.
وتابع "الكبيري" سير الاختبارات النهائية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على سير أعمال انتظام الامتحانات وطريقة توزيع الطلاب، وانتظامهم في مقاعدهم، وانصرافهم.
وأكد على الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمال تلقي جرعات فيروس كورونا.
وأشاد في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة وتضافر الجهود ومراعاة مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية؛ ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.
، مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.