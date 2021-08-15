، أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة ،

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يشارك أصغر بائع للعسل في أكبر تجمع تسويقي واقتصادي بمنطقة الباحة، وذلك بمعرض عروس الباحة والذي تنظمه غرفة الباحة.
ويقول ريان ناصر غنام والذي يبلغ من العمر ١٤ عاماً إنني سعيد أن أشارك مع والدي في هذا المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات، وقد استفدت من وقتي وكذلك أتعلم ممارسة البيع والشراء.
وأضاف: "الحمد لله لم أجد أي معاناة في ذلك ويقول ريان إنه اعتاد منذ صغره على العمل مع والده في تنزيل الأغراض وترتيبها، إلا أنه أصبح الآن يديرها بنفسه، والدافع الأول هو ملء وقت الفراغ، كما أنها عادة اعتاد عليها في إجازة الصيف خاصة".
وتتواصل فعاليات معرض عروس الباحة وسط عروض مختلفة من التسوق والترفيه والدورات التدريبية.
أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
يشارك أصغر بائع للعسل في أكبر تجمع تسويقي واقتصادي بمنطقة الباحة، وذلك بمعرض عروس الباحة والذي تنظمه غرفة الباحة.
ويقول ريان ناصر غنام والذي يبلغ من العمر ١٤ عاماً إنني سعيد أن أشارك مع والدي في هذا المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات، وقد استفدت من وقتي وكذلك أتعلم ممارسة البيع والشراء.
وأضاف: "الحمد لله لم أجد أي معاناة في ذلك ويقول ريان إنه اعتاد منذ صغره على العمل مع والده في تنزيل الأغراض وترتيبها، إلا أنه أصبح الآن يديرها بنفسه، والدافع الأول هو ملء وقت الفراغ، كما أنها عادة اعتاد عليها في إجازة الصيف خاصة".
وتتواصل فعاليات معرض عروس الباحة وسط عروض مختلفة من التسوق والترفيه والدورات التدريبية.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
06:08 PM
من شابه أباه ما ظلم
يشارك أصغر بائع للعسل في أكبر تجمع تسويقي واقتصادي بمنطقة الباحة، وذلك بمعرض عروس الباحة والذي تنظمه غرفة الباحة.
ويقول ريان ناصر غنام والذي يبلغ من العمر ١٤ عاماً إنني سعيد أن أشارك مع والدي في هذا المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات، وقد استفدت من وقتي وكذلك أتعلم ممارسة البيع والشراء.
وأضاف: "الحمد لله لم أجد أي معاناة في ذلك ويقول ريان إنه اعتاد منذ صغره على العمل مع والده في تنزيل الأغراض وترتيبها، إلا أنه أصبح الآن يديرها بنفسه، والدافع الأول هو ملء وقت الفراغ، كما أنها عادة اعتاد عليها في إجازة الصيف خاصة".
وتتواصل فعاليات معرض عروس الباحة وسط عروض مختلفة من التسوق والترفيه والدورات التدريبية.
، أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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