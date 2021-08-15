شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات "التسليم الصحي" والان نبدء بالتفاصيل
وشددت على جميع تطبيقات التوصيل في المملكة المسجلة لديها بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع تطبيقات التوصيل، لافتة الانتباه إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تتابع تنفيذ اشتراطات السلامة، وتطبيق العقوبات النظامية في حق التطبيقات المخالفة لوثيقة "ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية" المتمثلة بإلغاء التسجيل لدى الهيئة واتخاذ كل ما من شأنه ضبط تقديم الخدمة على النحو الذي يمنع الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالجودة والسلامة.