الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو تواصل جريان سيول الحلاة شرق الطائف بعد الأمطار التي هطلت اليوم الأحد.

وأظهر المقطع تدفق السيول بشدة وانحدار المياه من المرتفعات إلى الأودية والشعاب.

حالة الطقس في الطائف

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والجموم وبحرة وخليص.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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