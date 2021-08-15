جامعة القصيم : من لم يستكمل جرعتي لقاح كورونا لن يمكنه الحضور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت جامعة القصيم، صباح اليوم الأحد الموافق 7/1/1443هـ، بيانًا توضيحيًا حول آلية العودة الآمنة للدراسة الحضورية في مختلف كليات الجامعة، بناءً على البيان الصادر من وزارة التعليم واستنادًا للأمر السامي الكريم القاضي بعودة الدراسة حضوريًا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي 1443هـ.

اشتراطات العودة حضوريًا

وأكدت جامعة القصيم في بيانها على جميع طلابها ومنسوبيها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددة على أنه لن يمكَّن من العملية التعليمية مَنْ لم يستكمل جرعات لقاح كورونا.وحددت الجامعة في بيانها، متطلبات العودة الآمنة للحضور لمقر الدراسة حسب الحالة وفق تطبيق “توكلنا”، حيث يجب على الطلبة وجميع منسوبي الجامعة استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل الحضور إلى الجامعة. وكشف البيان عن أن الطالب غير المحصَّن أو الذي لم يستكمل جرعتي اللقاح لن يمكن من الحضور، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يكون على الطالب أو الطالبة معالجة وضعه الدراسي وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بالتأجيل أو الاعتذار، وإلا فسيكون في النظام الأكاديمي منقطعًا، ومن ثم يجب عليه طلب إعادة قيد على الفصل التالي وفق التقويم الأكاديمي.