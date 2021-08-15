جامعة الملك خالد تراجع نسب القبول في التخصصات الصحية والهندسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مراجعة نسب القبول في التخصصات الصحية والهندسية بعد توفر عدد من الشواغر في التخصصات المشار إليها.

وقالت العمادة : تمت مراجعة نسب القبول في التخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وذلك لتوفر مقاعد شاغرة ويمكن الاستفادة من خدمة تغيير القبول لتغيير التخصص وفق نسب القبول الجديدة.

جامعة الملك خالد تستعد لعودة الدراسة

تواصل جامعة الملك خالد جهودها في وضع آليات وأطر عودة الدراسة الحضورية للعام الجامعي 1443 هـ من خلال عمل اللجان الإشرافية والتنفيذية بدءًا باللجنة العليا، وانتهاءً بلجان الكليات والأقسام، لإعداد الخطط والآليات المختلفة، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب لتحقيق عودة آمنة للتعليم حضوريًّا لمنسوبي الجامعة وطلابها.

جدولة المقررات

وتتمثل أبرز استعدادات الجامعة للعام القادم في وضع الخطط الأكاديمية والصحية، وكذلك خطة الأمن والسلامة، والخطة الإعلامية والتوعوية، إضافة إلى جدولتها للمقررات الدراسية بما يضمن التباعد الزماني والمكاني بقدر الإمكان، وذلك من خلال زيادة عدد الشعب الدراسية وتحديد نسب معينة للتعليم عن بعد وفق طبيعة المقررات.

كما عملت الجامعة على تجهيز الوسائل الإرشادية الخاصة بالعودة الحضورية، والتأكيد على تلقي جميع منسوبي الجامعة وطلبتها لجرعات لقاح كوفيد19، وذلك وفق استعدادات كاملة من قبل المدينة الطبية بالجامعة.

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