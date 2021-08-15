شكرا لقرائتكم ضبط 22 ألف مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15 ضبط 22 ألف مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع بمختلف مناطق المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة الداخلية إحصائية بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) خلال أسبوع بمختلف المناطق. وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (22158) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 29 / 12 / 1442هـ حتى 6 / 1 / 1443هـ. تفاصيل مخالفات الإجراءات الاحترازية وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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