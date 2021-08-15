بعد حصار كابل.. الرئيس الأفغاني يغادر إلى طاجيكستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأحد، بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد برفقة مستشار الأمن الوطني إلى طاجيكستان.

إلى ذلك، أكد مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية معلومة مغادرة الرئيس، فيما قالت الرئاسة الأفغانية إنه لا يمكن الإفصاح عن تحركاته لأسباب أمنية

في موازاة ذلك، حذرت حركة طالبان من فوضى في حال عدم دخول مقاتليها إلى العاصمة الليلة، مشيرة إلى أنه تفحص ما إذا كان الرئيس قد غادر بالفعل أفغانستان.

وصول وفد طالبان للقصر

وقبل ذلك أفادت شبكة (سي إن إن) نقلًا عن مصدر بالقصر الرئاسي في أفغانستان بوصول ثمانية أو تسعة ممثلين عن طالبان من قطر وموجودون حالًيا داخل القصر بينهم شقيق نائب زعيم الحركة.

وقال المصدر إن من بين الممثلين أنس حقاني شقيق نائب زعيم طالبان سراج الدين حقاني.

وذكرت الشبكة نقلًا عن مصدر بمطار حامد كرزاي الدولي أن عددًا من المسؤولين الأفغان رفيعي المستوى بينهم بعض مستشاري الرئيس أشرف غني وصلوا إلى صالة كبار الشخصيات بانتظار مغادرة البلاد.

في مقابل ذلك، أفاد مفاوض حكومي بأن وفد حكومة كابل توجه إلى الدوحة للقاء ممثلي حركة طالبان.

يأتي هذا، فيما أفادت مصادر دبلوماسية باختيار علي أحمد جلالي الأكاديمي المقيم في أميركا ووزير الداخلية السابق لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان.

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