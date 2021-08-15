وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان وذلك بعدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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