اخبار السعوديه

وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان

بعدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان وذلك بعدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان - متابعات الخليج 365


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا