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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
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وزارة الدفاع تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان
بعدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين وظائف أطباء الأسنان وذلك بعدة مناطق في مستشفيات القوات المسلحة، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
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