- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم متحدث الصحة: متحور دلتا موجود في المملكة وهذه نسبة انتقاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الصحة: متحور دلتا موجود في المملكة وهذه نسبة انتقاله
شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح د. محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بفيروس كورونا من الإناث في المملكة.
وأضاف متحدث الصحة: “أن متحور دلتا موجود في المملكة .. ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد “.
وشدد متحدث الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
مستجدات كورونا
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (542) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.
كما تم تسجيل (1041) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (523,050) حالة ولله الحمد.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار