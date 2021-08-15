محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 05:40 PM خلال الساعات الـ24 الماضية ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات. الكلمات المفتاحية ، ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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