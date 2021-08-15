، بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غداً الاثنين، مباراة ودية (مغلقة) أمام نظيره الدرعية، وذلك على أرض ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي بالرياض.

ويسعى المدير الفني للأزرق البرتغالي "جارديم " للوقوف على مستوى بقية اللاعبين الذين لم تتحْ لهم فرصة المشاركة أمام "الطائي" أمس في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح "الهلال" بهدف دون مقابل.