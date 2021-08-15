، أمير تبوك يستقبل مشرف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بدعم واهتمام القيادة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الأمير محمد بن عبد العزيز بن تركي.

واطلع أمير المنطقة، خلال اللقاء على تقرير عن آخر مستجدات أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمنطقة.

وأشاد بما يحظى به البرنامج من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

من جهته أعرب الأمير محمد بن عبد العزيز بن تركي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على دعمه ومتابعته الدائمة لجميع أعمال البرنامج بالمنطقة.