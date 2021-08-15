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غادر الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي عبدالرحمن الزيد، إلى جزر المالديف للمشاركة كمقيم حكام في كأس الاتحاد الآسيوي ضمن مباريات المجموعة D التي ستقام هناك خلال الفترة من 18 -24 أغسطس، ويعتبر "الزيد" الحكم السعودي الوحيد الذي سيشارك.
وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وقد تم استدعاؤه من قبل الفيفا في مونديال كأس العالم 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.
السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكامذياب الشمري الخليج 365 2021-08-15
غادر الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي عبدالرحمن الزيد، إلى جزر المالديف للمشاركة كمقيم حكام في كأس الاتحاد الآسيوي ضمن مباريات المجموعة D التي ستقام هناك خلال الفترة من 18 -24 أغسطس، ويعتبر "الزيد" الحكم السعودي الوحيد الذي سيشارك.
وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وقد تم استدعاؤه من قبل الفيفا في مونديال كأس العالم 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:02 PM
ستقام خلال الفترة من 18 -24 أغسطس
غادر الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي عبدالرحمن الزيد، إلى جزر المالديف للمشاركة كمقيم حكام في كأس الاتحاد الآسيوي ضمن مباريات المجموعة D التي ستقام هناك خلال الفترة من 18 -24 أغسطس، ويعتبر "الزيد" الحكم السعودي الوحيد الذي سيشارك.
وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وقد تم استدعاؤه من قبل الفيفا في مونديال كأس العالم 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.
، السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام ،
المصدر : الخليج 365
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